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Нападающий «Балтики» Козлов: «Из футболистов я равняюсь на Андрея Аршавина»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Нападающий «Балтики» Данила Козлов рассказал, на кого из футболистов он равняется.

— В матче с «Балтикой» часто пересекался в центре поля с Венделом. Как оцениваешь его игру? Есть мнение, что он один из лучших игроков чемпионата.

— Мало смотрю игры «Зенита» и чемпионат, поэтому не могу оценить.

— А на кого из футболистов равняешься?

— На Андрея Сергеевича Аршавина.

19-летний Козлов в текущем сезоне сыграл за «Балтику» 5 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Андрей Аршавин
ФК Балтика
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1
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2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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 4 : 1
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Зенит – Балтика
 1 : 0
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Ахмат – Локомотив
 0 : 2
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