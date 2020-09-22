Источник: «Спартак» может арендовать Орье с опцией выкупа

«Спартак» продолжает переговоры с «Тоттенхэмом» по защитнику Сержу Орье. Стороны могут договориться об аренде 27-летнего ивуарийца с правом последующего выкупа, сообщает в Twitter журналист Джанлуиджи Лонгари.

Сам Орье тоже хочет сменить команду. Он хочет получать больше игрового времени.

Орье выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В его активе восемь голов и 14 результативных передач в 83 матчах за лондонский клуб. В «Тоттенхэме» защитник получает 3,9 миллиона евро до вычета налогов.