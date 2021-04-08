Источник сообщил о переговорах «Кайрата» с тренером «Химок» Черевченко

«Кайрат» провел переговоры с главным тренером «Химок» Игорем Черевченко, сообщает 8 апреля Vesti.kz.

По данным источника, руководство казахстанского клуба рассматривает кандидатуру специалиста на замену Алексею Шпилевскому. Указано, что клуб уже провел переговоры с тренером.

46-летний Черевченко тренирует «Химки» с сентября 2020 года. Ранее он также работал с «Локомотивом» и тульским «Арсеналом». С «Локо» в 2015 году он выиграл Кубок России.

«Химки» занимают девятое место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 35 очков в 24 матчах.