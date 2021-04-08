Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Источник сообщил о переговорах «Кайрата» с тренером «Химок» Черевченко

21:11
Игорь Черевченко. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Черевченко. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

«Кайрат» провел переговоры с главным тренером «Химок» Игорем Черевченко, сообщает 8 апреля Vesti.kz.

По данным источника, руководство казахстанского клуба рассматривает кандидатуру специалиста на замену Алексею Шпилевскому. Указано, что клуб уже провел переговоры с тренером.

46-летний Черевченко тренирует «Химки» с сентября 2020 года. Ранее он также работал с «Локомотивом» и тульским «Арсеналом». С «Локо» в 2015 году он выиграл Кубок России.

«Химки» занимают девятое место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 35 очков в 24 матчах.

Дополнительная информация:

https://vesti.kz/kazfutbol/eks-igrok-sbornoy-tadjikistana-opyitom-rabotyi-lokomotive-293998/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...