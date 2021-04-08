Экс-главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением о защитнике ЦСКА Викторе Васине.

— Виктор Онопко недавно поразил откровением: «Васин — защитник от Бога с данными Беккенбауэра». Многие смеялись, когда прочитали. А вы?

— Нет. Я понимаю, что имел в виду Виктор Савельич. Он сам был классным защитником и словами не разбрасывается. Васин действительно отличный футболист. У него есть все качества, чтобы играть в сборной России. Он и вызывался в какой-то момент.

— Последний раз — в 2017-м.

— Травмы и череда ошибок привели к тому, что сегодня Васин не является в ЦСКА игроком стартового состава. Но у него еще есть время, чтобы перезагрузить карьеру. И доказать всем, что он футболист хорошего уровня.

— Ему уже 32.

— Ну и что. Для центрального защитника — нормальный возраст. Говорю же — у Васина великолепные данные. Вопрос в самом Вите.

— Вы о психологии?

— В том числе.

(Александр Кружков)

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