Источник сообщил, что Семин может возглавить «Ростов»

Новым главным тренером «Ростова» должен стать Юрий Семин. Экс-главный тренер «Локомотива» и сборной России уже сегодня может официально возглавить клуб из Ростова-на-Дону, утверждает «РБ Спорт».

Ранее «Ростов» объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера. 26 июля специалист подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России. Соглашение со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

Сейчас Семину 74 года, он — тренер консультант в подмосковном клубе «Красава».

Семин покинул пост главного тренера «Локомотива» в мае 2020-го. Его место занял сербский специалист Марко Николич.