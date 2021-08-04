Источник сообщил, что Семин может возглавить «Ростов»
11:05
Новым главным тренером «Ростова» должен стать Юрий Семин. Экс-главный тренер «Локомотива» и сборной России уже сегодня может официально возглавить клуб из Ростова-на-Дону, утверждает «РБ Спорт».
Ранее «Ростов» объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера. 26 июля специалист подписал контракт с РФС и вступил в должность главного тренера сборной России. Соглашение со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.
Сейчас Семину 74 года, он — тренер консультант в подмосковном клубе «Красава».
Семин покинул пост главного тренера «Локомотива» в мае 2020-го. Его место занял сербский специалист Марко Николич.
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