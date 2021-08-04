ЦСКА объявил о переходе Тикнизяна в «Локомотив»
10:59
ЦСКА объявил о переходе полузащитника Наира Тикнизяна в «Локомотив».
Сумма трансфера и срок контракта 22-летнего россиянина с железнодорожниками не сообщается.
? Наир Тикнизян стал игроком @fclokomotiv— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 4, 2021
Успехов в дальнейшей карьере, Тики! https://t.co/708u4FcgPO pic.twitter.com/73vHIcoIRG
Тикнизян — воспитанник ЦСКА. На его счету 2 гола и 3 результативных передачи в 43 матчах за основную команду красно-синих. Портал Transfermark.com оценивает стоимость футболиста в 1,8 миллиона евро. По информации «СЭ», «Локомотив» заплатит армейцам за Тикнизяна 2,5 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/nair-tiknizyan-pereshel-v-lokomotiv/
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