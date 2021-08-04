ЦСКА объявил о переходе Тикнизяна в «Локомотив»

ЦСКА объявил о переходе полузащитника Наира Тикнизяна в «Локомотив».

Сумма трансфера и срок контракта 22-летнего россиянина с железнодорожниками не сообщается.

Тикнизян — воспитанник ЦСКА. На его счету 2 гола и 3 результативных передачи в 43 матчах за основную команду красно-синих. Портал Transfermark.com оценивает стоимость футболиста в 1,8 миллиона евро. По информации «СЭ», «Локомотив» заплатит армейцам за Тикнизяна 2,5 миллиона евро.