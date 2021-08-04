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ЦСКА объявил о переходе Тикнизяна в «Локомотив»

10:59
Наир Тикнизян. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Наир Тикнизян. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА объявил о переходе полузащитника Наира Тикнизяна в «Локомотив».

Сумма трансфера и срок контракта 22-летнего россиянина с железнодорожниками не сообщается.

Тикнизян — воспитанник ЦСКА. На его счету 2 гола и 3 результативных передачи в 43 матчах за основную команду красно-синих. Портал Transfermark.com оценивает стоимость футболиста в 1,8 миллиона евро. По информации «СЭ», «Локомотив» заплатит армейцам за Тикнизяна 2,5 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/nair-tiknizyan-pereshel-v-lokomotiv/

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Иван Торопцев все материалы автора

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