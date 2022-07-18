Минспорта России планирует создать единую футбольную лигу для команд Крыма, ДНР и ЛНР

Министерство спорта Российской Федерации намерено инициировать создание новой футбольной лиги с участием клубов Крыма, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Южной Осетии и Абхазии, рассказал заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.

«Планируется на базе данной структуры создать организацию, которая обеспечит проведение объединенного чемпионата. В состав участников турнира войдут Донецкая и Луганская народные республики, Запорожье, Херсон, Южная Осетия, Абхазия, Крым и команды вузов Российской Федерации», — сказал Байсултанов ТАСС.

Ожидается, что первый такой турнир может стартовать уже в марте 2023 года.

ФИФА и УЕФА 28 февраля совместно вынесли решение об отстранении сборной России и российских клубов от международных соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.