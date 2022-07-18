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Сегодня, 19:48

Минспорта России планирует создать единую футбольную лигу для команд Крыма, ДНР и ЛНР

Иван Шитик
Корреспондент
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Министерство спорта Российской Федерации намерено инициировать создание новой футбольной лиги с участием клубов Крыма, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Южной Осетии и Абхазии, рассказал заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.

«Планируется на базе данной структуры создать организацию, которая обеспечит проведение объединенного чемпионата. В состав участников турнира войдут Донецкая и Луганская народные республики, Запорожье, Херсон, Южная Осетия, Абхазия, Крым и команды вузов Российской Федерации», — сказал Байсултанов ТАСС.

Ожидается, что первый такой турнир может стартовать уже в марте 2023 года.

ФИФА и УЕФА 28 февраля совместно вынесли решение об отстранении сборной России и российских клубов от международных соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/15246187
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 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
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 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
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 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
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9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
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 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
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 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
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 - : -
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Кр. Советов – Спартак
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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Тимур Аюпов

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Оренбург

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П
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Александр Долгов

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Химки

 1
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Спартак

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Нижний Новгород

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