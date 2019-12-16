Источник: «Рубин» сегодня объявит о увольнении Шаронова

Сегодня «Рубин» объявит об увольнении тренера Романа Шаронова, сообщает «БИЗНЕС Online».

Сообщается, что сегодня специалист встретился с руководством клуба и согласовал все детали расторжения контракта, который был рассчитан до лета 2020 года.

Сообщается, что сегодня специалист встретился с руководством клуба и согласовал все детали расторжения контракта, который был рассчитан до лета 2020 года.

Шаронов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» 6 июня после ухода Курбана Бердыева. Из-за отсутствия тренерской лицензии Pro формально главным тренером в клубе числился испанский специалист Эдуардо Докампо. Указано, что он также покинет клуб вместе с Шароновым.

После 19 туров «Рубин» с 19-ю очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Последний раз «Рубин» побеждал 5 октября 2019 года в матче против «Тамбова» (2:1). Серия команды без побед составляет семь матчей.

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