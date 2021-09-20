Шалимов объяснил, почему не стал делать изменения в составе на матч с «Локомотивом» после разгрома от «Рубина»
Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов объяснил, почему не стал делать изменения в составе на матч 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». В прошлом, 7-м туре команда из Екатеринбурга разгромно уступила «Рубину» (0:4).
«Мы крупно проиграли «Рубину», но, на наш взгляд, кусками сыграли неплохо. Поэтому, учитывая, как играет «Локомотив», мы снова выбрали схему с 3 центральными защитниками. Не стали менять какие-то позиции, потому что считаем, что это оптимальный состав на сегодняшний день», — сказал в эфире «Матч Премьер» Шалимов.
Матч «Урал» — «Локомотив» состоится сегодня, 20 сентября. Начало встречи — в 16.30 (мск).
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