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Сегодня, 18:28

Источник: полузащитник ЦСКА Арбузов перейдет в «Балтику»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ярослав Арбузов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Ярослав Арбузов в ближайшее время станет игроком «Балтики», сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

По информации источника, трансфер 19-летнего игрока обойдется калининградцам в сумму порядка 20 миллионов рублей (около 200 тысяч евро). Контракт будет рассчитан на 4,5 года. Когда Арбузов проведет за «Балтику» 5 матчей, клуб должен будет заплатить ЦСКА еще 5 миллионов рублей.

Кроме того, ЦСКА получит 15 процентов от перепродажи футболиста. В соглашении будет прописана опция обратного выкупа.

Арбузов является воспитанником ЦСКА. Он провел за армейцев 4 матча, отметившись одним голом.

Источник: https://t.me/karpinside/29923
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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