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«Чемпионат»: тунисский защитник Грам хочет перейти в ЦСКА, несмотря на интерес «Зенита»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ЦСКА примет решение о трансфере защитника «Сфаксьена» Алаа Грама на выходных, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, в клубе хотят рассмотреть факторы стоимости игрока, возвращения Игоря Дивеева после травмы и прогресс Матвея Лукина, чтобы принять окончательное решение о трансфере.

Сообщается, что интерес к услугам 22-летнего тунисца также проявляют «Зенит» и несколько европейских клубов, но защитник все еще рассчитывает на переход в ЦСКА.

Грам провел в этом сезоне 10 матчей за «Сфаксьен» и отметился тремя забитыми мячами. Всего на его счету 90 матчей и 4 гола за клуб. Его контракт действует до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро. В активе Грама два матча за сборную Туниса.

Источник: «Чемпионат»
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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