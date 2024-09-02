Источник: отступные по новому контракту Пиняева выросли до 10 миллионов евро

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев 1 сентября продлил контракт с железнодорожниками, сообщает журналист и инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, новое соглашение 19-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Также отмечается, что отступные за игрока выросли с 6 миллионов евро до 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Пиняеву со стороны «Спартака» и «Зенита».

Нападающий выступает за «Локомотив» с января 2023 года. На его счету 58 матчей за железнодорожников во всех турнирах, в которых он отметился 6 голами и 7 результативными передачами.