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2 сентября, 23:09

Источник: отступные по новому контракту Пиняева выросли до 10 миллионов евро

Алина Савинова
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Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев 1 сентября продлил контракт с железнодорожниками, сообщает журналист и инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, новое соглашение 19-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Также отмечается, что отступные за игрока выросли с 6 миллионов евро до 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Пиняеву со стороны «Спартака» и «Зенита».

Нападающий выступает за «Локомотив» с января 2023 года. На его счету 58 матчей за железнодорожников во всех турнирах, в которых он отметился 6 голами и 7 результативными передачами.

Источник: https://t.me/karpinside/33122
Сергей Пиняев
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