Источник: новый тренерский штаб «Спартака» будет зарабатывать около 700 тысяч евро за сезон

Новый тренерский штаб «Спартака» во главе с испанцем Гильермо Абаскалем будет зарабатывать около 700 тысяч евро за сезон, утверждает Metaratings.ru.

Вместе с Абаскалем в тренерский штаб «Спартак» войдут еще два испанских специалиста. Ассистентом будет Карлос Мария Валье Морено, а тренером по физподготовке — Фернандо Перес Лопес. Кроме того, помогать Гильермо будет босниец Владимир Слишкович.

10 июня 33-летний испанец был назначен главным тренером московской команды. На этом посту он сменил итальянца Паоло Ваноли.

Абаскаль в конце прошедшего сезона исполнял обязанности главного тренера «Базеля», команда под его руководством завоевала серебро чемпионата Швейцарии.