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Источник: новый тренерский штаб «Спартака» будет зарабатывать около 700 тысяч евро за сезон

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль (в центре).
Фото ФК «Спартак»

Новый тренерский штаб «Спартака» во главе с испанцем Гильермо Абаскалем будет зарабатывать около 700 тысяч евро за сезон, утверждает Metaratings.ru.

Вместе с Абаскалем в тренерский штаб «Спартак» войдут еще два испанских специалиста. Ассистентом будет Карлос Мария Валье Морено, а тренером по физподготовке — Фернандо Перес Лопес. Кроме того, помогать Гильермо будет босниец Владимир Слишкович.

10 июня 33-летний испанец был назначен главным тренером московской команды. На этом посту он сменил итальянца Паоло Ваноли.

Абаскаль в конце прошедшего сезона исполнял обязанности главного тренера «Базеля», команда под его руководством завоевала серебро чемпионата Швейцарии.

Источник: https://metaratings.ru/news/shtab-abaskalya-budet-zarabatyvat-v-spartake-okolo-700-tysyach-evro-za-sezon-1291543/
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
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 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
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