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Экс-тренер «Динамо» Новиков считает, что Гайичу будет сложно заменить Фернандеса в ЦСКА

Александра Ланцетова
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал корреспонденту «СЭ» переход защитника «Црвены Звезды» Милана Гайича в московский клуб.

«Безусловно, когда команда теряет Марио Фернандеса, который был игроком сборной, они будут искать ему замену. Он демонстрировал высокий уровень на протяжение дорогого времени, его будет сложно заменить. В селекционном отделе ЦСКА работают грамотный люди, поэтому вполне возможно, что они нашли ему качественную замену, но это покажут игры. Я думаю, что любой российский клуб ищет возможные варианты наших игроков, но, если ЦСКА принимает такое решение, значит на нашем рынке нет никого достойного этого клуба», — сказал Новиков «СЭ».

17 июня ЦСКА объявил о переходе Гайича из «Црвены Звезды». Соглашение с 26-летним защитником заключено до 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,8 миллиона евро.

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Кирилл Новиков
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