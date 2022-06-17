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Алдонин — о трансфере Гайича: «В ЦСКА случайных трансферов не бывает. Велась селекционная работа»

Александра Ланцетова
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал корреспонденту «СЭ» подписание армейцами защитника Милана Гайича из «Црвены Звезды».

«Селекционеры его смотрели. Я не знаю, сможет ли он заменить Марио, но хотелось бы этого всем болельщикам и специалистам. Единственное, я не понимаю, почему возник такой ажиотаж по поводу 22-го номера. Как говорится, ничто не вечно под Луной, взял номер и взял. Я думаю, что в ЦСКА случайных трансферов не бывает, поэтому наверняка селекционная работа велась.

Да, в идеале, конечно, это русский футболист, но нужен определенный уровень и класс игрока, который мог бы конкурировать с лучшими командами и соответствовать задачам клуба. С этим, мне кажется, не так-то просто у нас обстоят дела. Плюс если большой клуб обращает внимание на российского футболиста, то у нас уже ценник возрастает с астрономической скоростью, спекуляция идет. Тут нужно соизмерять цену и качество", — сказал Алдонин «СЭ».

Соглашение с 26-летним защитником заключено до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,8 миллиона евро.

Евгений Алдонин
Милан Гайич
Футбол
РПЛ
ФК Црвена Звезда
ФК ЦСКА (Москва)
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
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6
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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