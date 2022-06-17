Алдонин — о трансфере Гайича: «В ЦСКА случайных трансферов не бывает. Велась селекционная работа»

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал корреспонденту «СЭ» подписание армейцами защитника Милана Гайича из «Црвены Звезды».

«Селекционеры его смотрели. Я не знаю, сможет ли он заменить Марио, но хотелось бы этого всем болельщикам и специалистам. Единственное, я не понимаю, почему возник такой ажиотаж по поводу 22-го номера. Как говорится, ничто не вечно под Луной, взял номер и взял. Я думаю, что в ЦСКА случайных трансферов не бывает, поэтому наверняка селекционная работа велась.

Да, в идеале, конечно, это русский футболист, но нужен определенный уровень и класс игрока, который мог бы конкурировать с лучшими командами и соответствовать задачам клуба. С этим, мне кажется, не так-то просто у нас обстоят дела. Плюс если большой клуб обращает внимание на российского футболиста, то у нас уже ценник возрастает с астрономической скоростью, спекуляция идет. Тут нужно соизмерять цену и качество", — сказал Алдонин «СЭ».

Соглашение с 26-летним защитником заключено до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,8 миллиона евро.