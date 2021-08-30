Во Франции сообщили, что переход Азмуна в «Лион» не состоится

Переход нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в «Лион» находится на грани срыва. Российский клуб не смог срочно найти замену 26-летнему иранцу на позиции форварда, так что не будет продавать игрока в это трансферное окно, пишет журналист Лоик Танзи.

Ранее появлялась информация, что футболист уже согласовал контракт с французским клубом до 2026 года. Приглашение Азмуна в «Лион» — инициатива главного тренера Петера Боса, который лично общался с Сердаром и убеждал его согласиться на предложение.

Сумма возможной сделки оценивалась в 15 миллионов евро без учета бонусов.

Азмун играет за «Зенит» с 2019 года, ранее он выступал за «Рубин» и «Ростов». В сезоне-2019/20 он стал лучшим бомбардиром чемпионата России наряду с Артемом Дзюбой — они забили по 17 мячей.

За сборную Ирана 26-летний форвард провел 52 матча, отличился 34 раза.

В прошлом сезоне иранец провел 24 матча в чемпионате России, забил 19 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.