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11 октября, 18:18

Силкин считает, что Тюкавин не должен уходить из «Динамо»

Руслан Минаев
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Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал игровое время нападающего Константина Тюкавина в этом сезоне РПЛ.

«Не думаю, что Тюкавину сейчас нужно думать об уходе из «Динамо». Костя здесь вырос, у болельщиков всегда особенное отношение к воспитанникам клуба. Тюкавину нужно терпеть и бороться за свое место. Своими голами он должен доказывать свою состоятельность тренеру.

Ставка на Смолова? Да, но этому есть объяснение. Йоканович просто не хочет конфликтной ситуации со Смоловым, поэтому он и плывет по течению, выбирая Федора. В общем, Тюкавину уходить никуда не нужно. «Динамо» — это его команда», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 20-летний нападающий провел за «Динамо» 14 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Тюкавин в этих матчах провел на поле в общей сложности 519 минут.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-tyukavinu-nuzhno-terpet-i-borot-sya-za-mesto-v-sostave/
Сергей Силкин
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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