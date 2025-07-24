Источник: на повышение зарплат судей от клубов РПЛ запросили 200 миллионов рублей

Российский футбольный союз (РФС) просит поднять зарплаты судьям, сообщает Sport Baza.

По данным источника, соответствующий вопрос обсудили 23 июля на встрече руководства РФС и президента РПЛ с представителями клубов.

На повышение зарплат арбитрам в РФС запросили 200 миллионов рублей, около 12,5 миллиона рублей с каждого клуба РПЛ. Представители команд взяли время на обдумывание.

Встречу посетили президент РФС Александр Дюков, президент РПЛ Александр Алаев, представители «Зенита», ЦСКА, «Динамо», «Локомотива» и других команд.

Клубы и РПЛ оплачивают работу судей и техническое оснащение VAR-центра.