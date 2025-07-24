Источник: ЦСКА интересен хавбек «Ференцвароша» Абу-Фани

ЦСКА заинтересован в полузащитнике «Ференцвароша» и сборной Израиля Мухаммаде Абу-Фани, сообщает Sport5.co.il.

Как уже сообщал «СЭ», 27-летний игрок, зарабатывающий 600 тысяч евро за сезон, получил разрешение искать себе новый клуб. «Ференцварош» намерен получить за Абу-Фани 3-3,5 миллиона евро.

В сезоне-2024/25 Абу-Фани провел 45 матчей, забил 4 гола и сделал 9 результативных передач.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

(Эли Швидлер)