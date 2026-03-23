Источник: Митрюшкин продлит контракт с «Локомотивом» до 2030 года

Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин в ближайшее время продлит контракт с клубом, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до 2030 года. Зарплата 30-летнего футболиста составит 8 миллионов рублей в месяц. Действующий контракт Митрюшкина с железнодорожниками рассчитан до лета 2027 года.

Митрюшкин перешел в «Локомотив» из «Химок» летом 2024 года. В этом сезоне голкипер провел 22 матча во всех турнирах, пропустил 29 мячей и четырежды отыграл на ноль.

После перехода Дмитрия Баринова в ЦСКА в зимнее трансферное окно Митрюшкин стал новым капитаном «Локомотива».

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