Источник: Митрюшкин продлит контракт с «Локомотивом» до 2030 года
Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин в ближайшее время продлит контракт с клубом, сообщает журналист Иван Карпов.
По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до 2030 года. Зарплата 30-летнего футболиста составит 8 миллионов рублей в месяц. Действующий контракт Митрюшкина с железнодорожниками рассчитан до лета 2027 года.
Митрюшкин перешел в «Локомотив» из «Химок» летом 2024 года. В этом сезоне голкипер провел 22 матча во всех турнирах, пропустил 29 мячей и четырежды отыграл на ноль.
После перехода Дмитрия Баринова в ЦСКА в зимнее трансферное окно Митрюшкин стал новым капитаном «Локомотива».
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Источник: Telegram-канал Ивана Карпова
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|Оренбург – Динамо Мх
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|15:15
|Факел – Локомотив
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|- : -
|10.10
|19:30
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|- : -
|11.10
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