Источник: Раков снова получил травму и выбыл на 2-3 месяца
Полузащитник «Локомотива» Вадим Раков, выступающих на правах аренды за «Крылья Советов», снова получил повреждение, сообщает Telegram-канал «Мутко против».
По информации источника, 21-летний футболист получил травму после стыка на тренировке и выбыл на срок от двух до трех месяцев. Скорее всего, он больше не выйдет на поле в этом сезоне.
Футболист не появлялся в официальных матчах с 1 ноября 2025 года, в начале декабря 21-летний россиянин перенес операцию после перелома плюсневой кости.
В сезоне-2025/26 Раков провел 11 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
Источник: Telegram-канал «Мутко против»
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