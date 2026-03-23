Источник: Раков снова получил травму и выбыл на 2-3 месяца

Полузащитник «Локомотива» Вадим Раков, выступающих на правах аренды за «Крылья Советов», снова получил повреждение, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, 21-летний футболист получил травму после стыка на тренировке и выбыл на срок от двух до трех месяцев. Скорее всего, он больше не выйдет на поле в этом сезоне.

Футболист не появлялся в официальных матчах с 1 ноября 2025 года, в начале декабря 21-летний россиянин перенес операцию после перелома плюсневой кости.

В сезоне-2025/26 Раков провел 11 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

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