18 марта, 15:36

Погребняк о «Зените»: «Не хватает таких креативных футболистов, как Клаудиньо»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об игре команды в РПЛ.

— Потеря Вендела сказалась на «Зените» в игре против «Спартака». Не хватает таких креативных футболистов, как Клаудиньо. У «Спартака» в этом плане подбор футболистов поразнообразнее: и Барко, и Маркиньос, и новые латиноамериканцы. В матче против «Зенита» они были более заведенными.

— Как скажется это поражение на «Зените»?

— Есть конкретная задача по итогам сезона, надо решить. Это поражения может сказаться в положительную сторону. Осталось девять матчей, «Зениту» нужно восемь побед, чтобы победить в чемпионате. В каждой игре нужно выкладывать на 150 процентов, — сказал Погребняк «СЭ».

«Зенит» после 21-го тура занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 43 очка.

Павел Погребняк
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
  • Millwall82

    да что там, такого столба как Паша, такого опорника как Толя Тимощук, да Андрей Сергеича в качестве главной креативной силы. А еще Дика Адвокаата или Спаллетти.

    18.03.2025

    • Форвард «Спартака» Гарсия не поехал в сборную Тринидада и Тобаго из-за повреждения

    Источник: махачкалинское «Динамо» предложило 500 тысяч евро за защитника сборной Туниса
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
