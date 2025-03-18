Погребняк о «Зените»: «Не хватает таких креативных футболистов, как Клаудиньо»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об игре команды в РПЛ.

— Потеря Вендела сказалась на «Зените» в игре против «Спартака». Не хватает таких креативных футболистов, как Клаудиньо. У «Спартака» в этом плане подбор футболистов поразнообразнее: и Барко, и Маркиньос, и новые латиноамериканцы. В матче против «Зенита» они были более заведенными.

— Как скажется это поражение на «Зените»?

— Есть конкретная задача по итогам сезона, надо решить. Это поражения может сказаться в положительную сторону. Осталось девять матчей, «Зениту» нужно восемь побед, чтобы победить в чемпионате. В каждой игре нужно выкладывать на 150 процентов, — сказал Погребняк «СЭ».

«Зенит» после 21-го тура занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 43 очка.