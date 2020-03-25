Источник: «Локомотив» узнавал у Мартинша о готовности возглавить команду
17:41
«Локомотив» заинтересован в услугах главного тренера греческого «Олимпиакоса» Педру Мартинша, информирует abola.pt. Как отмечается, московский клуб уже обратился к специалисту с возможным предложением о работе.
Контракт 49-летнего португальца рассчитан до 30 июня. Столько же действует соглашение и нынешнего тренера железнодорожников Юрия Семина.
Мартинш возглавил «Олимпиакос» весной 2018 года. В том сезоне команда заняла второе место в чемпионате.
Ранее специалист работал в португальских «Витории» из Гимарайнша, «Риу Аве» и «Маритиму».
«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице.