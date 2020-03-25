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Источник: «Локомотив» узнавал у Мартинша о готовности возглавить команду

17:41
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«Локомотив» заинтересован в услугах главного тренера греческого «Олимпиакоса» Педру Мартинша, информирует abola.pt. Как отмечается, московский клуб уже обратился к специалисту с возможным предложением о работе.

Контракт 49-летнего португальца рассчитан до 30 июня. Столько же действует соглашение и нынешнего тренера железнодорожников Юрия Семина.

Мартинш возглавил «Олимпиакос» весной 2018 года. В том сезоне команда заняла второе место в чемпионате.

Ранее специалист работал в португальских «Витории» из Гимарайнша, «Риу Аве» и «Маритиму».

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице.

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