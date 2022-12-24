Агент Алонсо: «Хуниор приедет в Россию в первых числах января»
Диего Серрати, представитель защитника «Краснодара» Хуниора Алонсо, рассказал о сроках возвращения футболиста в Россию.
Парагваец на данный момент выступает на правах аренды за «Атлетико Минейро», соглашение истекает 31 декабря.
«Хуниор приедет в Россию в первых числах января. Точной даты пока нет», — приводит слова агента Sport24.
29-летний спортсмен стал игроком «Краснодара» в январе текущего года, а в марте приостановил контракт с клубом. В составе «Атлетико Минейро» игрок провел 44 матча и сделал три результативных передачи.
Источник: Sport24
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