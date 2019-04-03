Источник: Кокорин и Мамаев не получат реальный срок

Форвард "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев не получат реальные тюремные сроки, утверждает Znak.com, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
- Решающим фактором при вынесении итогового решения будет именно знакомство [адвоката Александра Кокорина Андрея] Ромашова с [заместителем председателя Мосгорсуда Дмитрием] Фоминым, - заявил источник. - Если Ромашов занялся этим уголовным делом, то есть вероятность, что с [председателем Мосгорсуда Ольгой] Егоровой, которая в прямом смысле слова держит под собой все суды, вопрос уже обсудили и, вероятнее всего, решили.
Другой источник издания также подтвердил указанную информацию: "Обсуждалось, чтобы в итоге дать Кокориным и Мамаеву либо условный, либо какой-то небольшой срок реального заключения, который они по факту отбывать не будут, им зачтут время, проведенное в СИЗО".
Напомним футболисты были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
Сначала они были помещены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря, затем срок ареста был продлен до 8 февраля, а потом – до 8 апреля. Апелляции обвиняемых ни разу не были удовлетворены. Сегодня их арест был продлен до 25 сентября.
Кокорина и Мамаева оставили под стражей до 25 сентября. Live!
Дополнительная информация
https://www.znak.com/2019-04-03/istochnik_kokorin_i_mamaev_ne_poluchat_realnyy_srok_po_delu_ob_izbienii_chinovnika?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&fbclid=IwAR3P10Ev9c4fQfgPXtD0UByZ9V5spT7HlDtOBcHm88vFR8Ae0QbboYjluUU