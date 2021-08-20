Источник: клубы РПЛ обсудят варианты с изменением лимита на легионеров
14:07
Клубы РПЛ обсудят варианты с изменением лимита на легионеров, сообщает «РБ Спорт».
По сведениям источника, на общем собрании РПЛ поднимется вопрос не только о полном отмене лимита, но и возможных других его форматов: 7+4 на поле (без ограничения иностранцев в заявке), 10+15 в заявке (максимум 10 иностранцев в заявке — все они могут появляться на поле). РПЛ должна определиться по формату лимита до 25 августа.
Напомним, что сейчас в РПЛ действует лимит «8+17» в заявке на сезон.
13 августа РФС разослал клубам Тинькофф РПЛ письма с предложениями по развитию футбола в России.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/limit-na-legionerov-varianty-dlya-obsuzhdeniya-otmena-7-1-na-pole-i-10-15-v-zayavke/
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