Источник: клубы РПЛ обсудят варианты с изменением лимита на легионеров

Клубы РПЛ обсудят варианты с изменением лимита на легионеров, сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, на общем собрании РПЛ поднимется вопрос не только о полном отмене лимита, но и возможных других его форматов: 7+4 на поле (без ограничения иностранцев в заявке), 10+15 в заявке (максимум 10 иностранцев в заявке — все они могут появляться на поле). РПЛ должна определиться по формату лимита до 25 августа.

Напомним, что сейчас в РПЛ действует лимит «8+17» в заявке на сезон.

13 августа РФС разослал клубам Тинькофф РПЛ письма с предложениями по развитию футбола в России.