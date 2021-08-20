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Колосков считает, что у российских клубов слабая подготовка к еврокубкам

13:50
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Бывший президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что у российских клубов слабая подготовка к выступлению в еврокубках.

«Неудачное выступление российских клубов в квалификации еврокубков говорит о том, что ничего не меняется. В сезонах-2019/20 и 2020/21 ни одна из российских команд не прошла квалификацию розыгрыша еврокубков. Ну и, конечно, сезон 20/21 также начался неуспешно выступлением «Рубина», «Сочи» и «Спартака» — все вылетели. Но на очереди еще три клуба: московский «Локомотив», «Спартак» и «Зенит», — цитирует Колоскова РБК.

Ранее «Рубин», «Сочи» не смогли обыграть своих соперников в Лиге конференций. «Спартак» проиграл в квалификации Лиги чемпионов «Бенфике» и продолжит борьбу в Лиге Европы.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/611f70679a7947dd0b04cefe?ruid=uUjlA2B4B6xiXSHDAzU7Ag==&from=newsfeed

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Виктория Кравченко все материалы автора

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