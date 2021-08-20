«Магия левой ноги». Виллаш-Боаш поздравил Жиркова с днем рождения

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поздравил полузащитника Юрия Жиркова с днем рождения.

Португальский тренер на русском языке оставил комментарий под постом «Зенита» в Instagram: «С днем рождения. Магия левой ноги».

Жирков выступал за «Зенит» с 2016 года. Он провел за клуб 95 матчей и забил четыре гола. Кроме того, он играл за ЦСКА, «Челси», «Анжи» и «Динамо».

В составе сборной России он провел 104 матча и забил два гола. Жирков в составе национальной команды является бронзовым призером Евро-2008.