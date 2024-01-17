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Сегодня, 10:42

Ованес Арутюнян перешел в «Сочи» из «Пинюка»

Виктория Кравченко
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Армянский полузащитник Ованес Арутюнян подписал контракт с «Сочи», сообщает пресс-служба клуба.

Арутюнян является воспитанником «Пюника». 13 августа 2016 года дебютировал за основной состав клуба в чемпионате Армении.

Сезон-2017/18 хавбек провел в составе «Арарата-Армении», после чего перешел в клуб «Земплин Михаловце». Спустя год вернулся в Армению и стал игроком «Арарата-Армении», в составе которого впервые стал чемпионом страны.

В феврале 2021 года Ованес вернулся в «Пюник». Вместе с командой выиграл второе чемпионство в Армении и дебютировал в групповом этапе Лиги Конференций.

С марта 2022 года Арутюнян играет за сборную Армении.

«Сочи» после 18-ти туров занимает последнее 16-е место в РПЛ с 11 очками.

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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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