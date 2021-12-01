Экс-врач ЦСКА: «Смерть Перхуна сильно подкосила Садырина, а окончательно добил разгром в Питере»

Бывший врач ЦСКА Олег Архангельский рассказал о событиях, которые предшествовали смерти главного тренера армейцев Павла Садырина в 2001 году.

«Главврач ЦСКА Катулин фактически прикрепил меня к нему. На тренировках я был с командой, а вечерами, ночами на базе — при нем. Федорович звонил на мобильный, просил: «Зайди». Я практически еженощно делал ему обезболивающие уколы, ставил капельницы. Страдал он ужасно. Конечно, я пытался найти слова сочувствия, подбодрить его, но прекрасно понимал: с этим не живут долго. Вопрос стоял только в том, сколько ему отмерено. Ложь была во спасение.

Гинер делал для него все возможное — отправлял в Германию на обследования, лечение. По разговорам наших администраторов, немцы дали ему такую дозу облучения, что на рамках в аэропорту он звенел — сотрудники не могли понять причины. Футбол его держал. Тренировки, игры мобилизовывали. Боюсь, в санатории он просто зациклился бы на постоянной боли и ушел бы очень быстро. Смерть Перхуна сильно его подкосила, а окончательно добил разгром в Питере», - приводит слова Архангельского «Чемпионат».

Садырин трижды был главным тренером ЦСКА: с 1989 по 1992, с 1997 по 1998 и с 2000 по 2001 год. Российский специалист скончался 1 декабря 2001 года в возрасте 59 лет из-за рака предстательной железы.