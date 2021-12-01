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«Зенит» предложил помочь слепить гигантского снеговика у стадиона

12:43
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«Зенит» в англоязычном Twitter опубликовал новый пост.

Петербуржцы выложили фото большой кучи снега, оставив подпись: «Кто хочет помочь админу слепить гигантского снеговика на «Газпром-Арене»?»

«Зенит» после 16 матчей занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.

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Сергей Разин все материалы автора

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