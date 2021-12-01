«Зенит» предложил помочь слепить гигантского снеговика у стадиона
12:43
«Зенит» в англоязычном Twitter опубликовал новый пост.
Петербуржцы выложили фото большой кучи снега, оставив подпись: «Кто хочет помочь админу слепить гигантского снеговика на «Газпром-Арене»?»
«Зенит» после 16 матчей занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков.
Who wants to help admin build a giant snowman at the Gazprom Arena? ? pic.twitter.com/nHdmrRk1G9— FC Zenit in English? (@fczenit_en) December 1, 2021
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