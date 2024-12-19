Александр Кокшаров перешел из «Краснодара» в «Пари НН» на правах аренды

«Пари НН» арендовал форварда «Краснодара» Александра Кокшарова до конца сезона-2024/25, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Кокшаров дебютировал за основу «быков» в 2022 году в кубковой игре против нижегородской команды. В том же году он провел первый матч в РПЛ.

Всего в активе 19-летнего нападающего 13 игр в РПЛ, в которых он отметился одним забитым мячом и голевой передачей. В Кубке России на счету форварда семь матчей и три мяча. Новичок нижегородской команды является сыном известного российского гандболиста, олимпийского чемпиона Сиднея и чемпиона мира Эдуарда Кокшарова.