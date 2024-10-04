Источник: Глушенков пропустит как минимум две недели

Стали известны сроки восстановления полузащитник «Зенита» Максима Глушенкова.

По данным «Евро-Футбол.Ру», в матче группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России с «Акроном» (5:1) футболист повредил мышцу задней поверхности бедра. Из-за новой травмы Глушенков пропустит как минимум две недели.

В этом сезоне россиянин провел за «Зенит» 10 матчей, забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу.