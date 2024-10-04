Кафанов доволен игрой Одоевского: «За 8 матчей к нему нет никаких претензий»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» оценил игру голкипера Даниила Одоевского.

«Основной вратарь «Ростова» — Одоевский. Он сыграл 8 матчей и к нему нет никаких претензий по этим играм. Игра ногами? Даниил с каждым днем все лучше и лучше осваивает роль полевого игрока», — сказал Кафанов «СЭ».

«Ростов» арендовал Одоевского у «Зенита» до конца сезона-2024/25. 21-летний россиянин принял участие в 8 матчах южан, пропустил 10 голов и отыграл 2 встречи на ноль.