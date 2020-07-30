РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Источник: Гайч в пятницу прилетит в Москву. Он станет игроком ЦСКА

14:46
Адольфо Гайч. Фото afamercado.com.
Адольфо Гайч. Фото afamercado.com.
Теги:

Форвард «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч в ближайшие часы вылетит в Россию, сообщает Afa Mercado. Указано, что он станет игроком ЦСКА. По данным источника, переход уже оформлен. Официально об этом пока не объявили.

Прибыть в Москву футболист должен уже в пятницу. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 8,5 миллиона евро. Контракт будет рассчитан на пять лет, в нем будет прописана сумма отступных в 30 миллионов евро.

21-летний форвард прошел тест на коронавирус. Если он будет отрицательным, футболист сможет прибыть в Россию. Результаты появятся в четверг.

В текущем сезоне на счету Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир