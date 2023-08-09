Источник: футболист «Локомотива» Конти может вернуться в аргентинский «Колон»

Защитник «Локомотива» Херман Конти может покинуть российский клуб, сообщает журналист TyC Sports Адриэль Дриусси.

По информации источника, аргентинская команда «Колон» сделала официальное предложение железнодорожникам по аренде 29-летнего игрока. Защитник дал устное согласие на переход.

Конти является воспитанником «Колона». В январе 2023 года он перешел в «Локомотив» из «Бенфики». Аргентинец провел за железнодорожников 5 матчей и отдал одну результативную передачу.