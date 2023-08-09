Источник: футболист «Локомотива» Конти может вернуться в аргентинский «Колон»
Защитник «Локомотива» Херман Конти может покинуть российский клуб, сообщает журналист TyC Sports Адриэль Дриусси.
По информации источника, аргентинская команда «Колон» сделала официальное предложение железнодорожникам по аренде 29-летнего игрока. Защитник дал устное согласие на переход.
Конти является воспитанником «Колона». В январе 2023 года он перешел в «Локомотив» из «Бенфики». Аргентинец провел за железнодорожников 5 матчей и отдал одну результативную передачу.
Источник: Адриэль Дриусси
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|2
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|0
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|7
|
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|2
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|7
|
5
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|2
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|6
|
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|1
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|
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|
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|
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|
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|
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|0
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|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
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|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
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|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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