У игрока «Зенита» Мантуана нет намерений получить российское гражданство

Бразильский полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, что не планирует получать гражданство России.

В апреле тренер сине-бело-голубых Вильям де Оливейра заявил, что футболист хочет получить российский паспорт.

«Никаких шагов к этому я не предпринимаю. Никто мне ничего не говорил про это. Думаю, Вил сказал это не в самой серьезной манере. У меня не было таких намерений. Сейчас я об этом не думаю», — цитирует Мантуана Metaratings.ru.

Мантуан играет за «Зенит» с 2022 года на правах аренды из «Коринтианса». На его счету 7 голов и 4 результативные передачи в 34 матчах за петербургскую команду. Вместе с «Зенитом» он стал чемпионом России сезона-2022/23 и обладателем Суперкубка страны.