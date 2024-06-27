Источник: форвард «Бетиса» Виллиан Жозе до 1 июля станет игроком «Спартака»
Бразильский журналист Фабио Алейшо сообщил в своих социальных сетях, что форвард «Бетиса» Виллиан Жозе в скором времени может перейти в «Спартак».
«Человек очень близкий к игроку подтвердил мне, что Виллиан Жозе до понедельника официально станет игроком «Спартака», — написал Алейшо в своем Telegram-канале.
26 июня сообщалось, что московский клуб предложил контракт 32-летнему бразильцу на два года с зарплатой 1,7 миллиона евро плюс бонусы.
В прошедшем сезоне Жозе провел за севильский клуб 43 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач.
Источник: https://t.me/donaleixo/1926
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