Стало известно, когда Даку вернется в «Рубин» после скандала на Евро-2024
Нападающий сборной Албании Мирлинд Даку вернется в расположение «Рубина» через неделю после отпуска, сообщил РИА Новости источник. Футболист выступал на Евро-2024.
«Мирлинду Даку клуб дал отпуск после выступления на Евро, он приедет через неделю», — сообщил источник.
23 июня стало известно, что 26-летнего форварда дисквалифицировали на два матча за оскорбительные кричалки после матча сборной Албании против Хорватии (2:2) во втором туре Евро-2024.
Даку не сыграет против сборной Испании в третьем туре и пропустит матч 1/8 финала турнира, если Албания сумеет выйти из группы.
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Ахмат – Краснодар
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