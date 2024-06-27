Глушаков о переходе в «Химки»: «Готов помочь команде и советом, и делом. Для меня это не чужой клуб»
Полузащитник Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход в «Химки».
«Рад продолжить карьеру в «Химках». Для меня это не чужой клуб. Провел яркие сезоны в команде, были и взлеты, и падения, и клубные (8 место в РПЛ в сезоне 2021/22. — Прим. «СЭ»), и личные рекорды (12 голов за сезон. — Прим. «СЭ»). В команде много молодых игроков, но на поле мы все равны — готов помочь команде и советом, и делом. Играющий тренер? Только игрок с подсказом. Давайте этот сезон проведем, без нервов, на хорошей ноте, а дальше будем смотреть. Уже тренируюсь с командой, начал с первого дня сборов», — сказал Глушаков «СЭ».
Глушаков был свободным агентом. С февраля 2024 года футболист выступал за армянский «Урарту», в составе которого провел 12 матчей и сделал 1 результативную передачу.
Хавбек выступал за «Химки» с октября 2020 по февраль 2023 года. 17 июня «СЭ» сообщал, что футболист близок к возвращению в команду.
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Ростов – ЦСКА
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