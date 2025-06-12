Прокуратура Амстердама не подтвердила арест Промеса в ОАЭ

Пресс-секретарь отделения прокуратуры в Амстердаме Эверт Бурстра заявил, что пока не может подтвердить арест бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Дубае.

12 июня о задержании Промеса в ОАЭ сообщила нидерландская De Telegraaf.

«На данный момент мы не можем это подтвердить», — цитирует Бурстру РИА «Новости».

В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела: о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. 9 июня появилась информация, что Промес готов сотрудничать с судом и отбыть возможный срок.

33-летний Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В феврале прошлого года он был задержан в ОАЭ и не смог вылететь из страны с московской командой. Позже его арестовали по запросу нидерландской прокуратуры, а затем отпустили.