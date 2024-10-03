Источник: Дуарте недоволен игровым временем в «Спартаке» и хочет уйти зимой

Парагвайский защитник «Спартака» Алексис Дуарте недоволен количеством своего игрового времени, из-за чего хочет сменить клубную прописку зимой, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, представители 24-летнего футболиста уже занимаются поиском новой команды для Дуарте.

Дуарте выступает за красно-белых с января 2023 года. В общей сложности южноамериканец провел 42 матча в составе «Спартака», не отметившись результативными действиями. Соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до лета 2027 года.

Ранее в карьере Дуарте играл за «Серро Портеньо».