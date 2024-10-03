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Засеев: «Семак — человек с огромнейшей буквы, всегда интересуется, как дела в семье»

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Полузащитник «Алании» Азамат Засеев вспомнил о совместной работе с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

С декабря 2016-го по май 2018 года Семак возглавлял «Уфу», где на тот момент выступал Засеев.

«Семак — человек с огромной буквы. С огромнейшей. По нему никогда не скажешь, что он столько лет провел в сборной России, топ-клубах, много раз становился чемпионам, уезжал в «ПСЖ». Богданович — спокойный, скромный, всегда интересуется, как дела в семье, знает имена всех жён игроков, всегда уделяет время и внимание разным бытовым мелочам. После игры выходит, здоровается с семьями игроков. В тренировочном процессе невозможно было как-то ослушаться его, его все уважали», —приводит слова Засеева Metaratings.ru.

Под руководством Семака уфимская команда провела 46 матчей, одержала 17 побед, потерпела 16 поражений и 13 раз сыграла вничью.

Источник: Metaratings.ru
Азамат Засеев
Сергей Семак
Футбол
ФК Уфа
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