Деограсия отправлен в отставку с поста главного тренера «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия отправлен в отставку, сообщается на официальном сайте клуба.

До назначения нового главного тренера исполнять его обязанности будет старший тренер команды Ильшат Айткулов.

Деограсия возглавил Академию «Оренбурга» в 2023 году, в августе того же года был назначен главным тренером основной команды.

В текущем сезоне «Оренбург» в 10 матчах РПЛ набрал 7 очков, одержав победу в одной игре, и расположился на 14-м месте в турнирной таблице.