Источник: "Динамо" предложило Ордецу зарплату почти в два раза выше, чем "Шахтер"

Украинский журналист, заместитель главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов - о переходе защитника Иван Ордеца из "Шахтера" в московское "Динамо".

- Насколько я слышал, "Шахта" хотела сохранить Ордеца, но москвичи перебили предложение дончан по зарплате чуть ли не в два раза, - написал Шахов на своей странице в Фейсбуке.

26-летний Иван Ордец ранее защищал цвета "Шахтера" и мариупольского "Ильичевца". В минувшем сезоне он отыграл только два матча в чемпионате Украины. На его счету 12 игр и один гол за сборную страны, последняя из которых датируется мартом 2018 года.

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