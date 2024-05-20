Агент Заболотного рассказал, что голкипер останется в «Сочи» на следующий сезон

Футбольный агент Антон Синьков рассказал, что голкипер Николай Заболотный проведет следующий сезон в «Сочи». Контракт с игроком автоматически продлился еще на год.

«Он точно останется в клубе», — цитирует Синькова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Заболотный провел 21 матч в «Сочи», пропустив 31 гол, сохранив ворота в неприкосновенности в 5 встречах.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.