Тарпищев — о Соболеве: «Происходящее — его проблема. Он не прав во многих вещах»

Президент ФТР и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о ситуации вокруг нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Когда мои друзья играли, я знал все внутри команды. Сейчас в меньшей степени. Но я думаю, что происходящее — проблема самого Соболева. Джикия повел себя как патриот и его надо было оставлять в команде. А Соболев повел себя по-другому. Отсюда возникает бульварная хроника. Если судить по тому, что говорится, делается, и что говорят ребята, во многих вещах больше не прав Соболев», — сказал Тарпищев «СЭ».

Ранее сообщалось, что Соболев сказал главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу, что не может сосредоточиться на игре за «Спартак», потому что все его мысли заняты переходом в «Зенит».

23 июля спортивный директор красно-белых Томаш Амарал заявил, что 27-летний нападающий отстранен от тренировок с первой командой.

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.