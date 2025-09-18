Источник: Кузяев хочет перейти в турецкий клуб, вариант с РПЛ — запасной

Полузащитник Далер Кузяев хочет перейти в турецкий клуб, сообщает Legalbet.

32-летний россиянин отвергает варианты с клубами из Саудовской Аравии и ОАЭ, так как хочет еще поиграть в европейском чемпионате. Кузяев не исключает возвращения в Россию, но рассматривает вариант с клубами РПЛ, как запасной.

Ранее 18 сентября сообщалось о возобновлении интереса к игроку со стороны «Ахмата».

Контракт Кузяева с «Гавром» завершился в конце июня. Он играл во Франции с лета 2023 года. Кузяев в 46 матчах забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее полузащитник играл в «Зените», «Ахмате», «Нефтехимике» и «Карелии». Также на его счету 3 гола в 51 матче за сборную России.