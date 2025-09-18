Источник: «Ахмат» заинтересован в Кузяеве, Черчесов видит в нем ключевого игрока
«Ахмату» по-прежнему интересен полузащитник Далер Кузяев, сообщает Sport24.
Главный тренер грозненцев Станислав Черчесов рассматривает 32-летнего россиянина в качестве ключевого игрока, гарантируя ему место в стартовом составе и хорошие финансовые условия.
Контракт Кузяева с «Гавром» завершился в конце июня. Он играл во Франции с лета 2023 года. Кузяев в 46 матчах забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
Ранее полузащитник играл в «Зените», «Ахмате», «Нефтехимике» и «Карелии». Также на его счету 3 гола в 51 матче за сборную России.
Источник: Sport24
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|24.07
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|Динамо – Кр. Советов
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|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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