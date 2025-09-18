Источник: «Ахмат» заинтересован в Кузяеве, Черчесов видит в нем ключевого игрока

«Ахмату» по-прежнему интересен полузащитник Далер Кузяев, сообщает Sport24.

Главный тренер грозненцев Станислав Черчесов рассматривает 32-летнего россиянина в качестве ключевого игрока, гарантируя ему место в стартовом составе и хорошие финансовые условия.

Контракт Кузяева с «Гавром» завершился в конце июня. Он играл во Франции с лета 2023 года. Кузяев в 46 матчах забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее полузащитник играл в «Зените», «Ахмате», «Нефтехимике» и «Карелии». Также на его счету 3 гола в 51 матче за сборную России.