Капитан «Рубина» Иванов запустил свой подкаст

Лидер «Рубина» Олег Иванов совместно с казанским клубом запустил свой подкаст, первым гостем которого стал другой легендарный игрок и тренер казанцев — Олег Кузьмин.

Например, в подкасте есть история о том, как Кузьмин в матче Лиги чемпионов попал под бразильца из «Лиона», после которого ему позвонила мама.

В ходе разговора Кузьмин и Иванов обсудили работу с Бердыевым и его установки, карьеру в «Спартаке» и зарплату в конвертах, раннего Леонида Слуцкого с его необычными ходами, когда на установку перед матчем он пригласил Харламова и Батрутдинова, а также вспомнили Евро-2008 и команду Гуса Хиддинка.